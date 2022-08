Allarme temporali in Italia: come proteggersi dai fulmini? (Di giovedì 11 agosto 2022) Allarme temporale: come proteggersi dai fulmini? E’ possibile essere colpiti? I dettagli da non perdere assolutamente. Negli ultimi giorni si stanno registrando fenomeni a carattere temporalesco davvero molto violenti. Ricordiamo,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 11 agosto 2022)temporale:dai? E’ possibile essere colpiti? I dettagli da non perdere assolutamente. Negli ultimi giorni si stanno registrando fenomeni a carattere temporalesco davvero molto violenti. Ricordiamo,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

sardum : @Ci4Cla @valentina_mulas No vabbè! Ho sentito che domani a Cagliari c'è un allarme meteo per temporali. - RitaArso : @fkamaryo Da me no. Ci illudono continuamente con “allarme temporali”…non piove - fuscomarina : Per il momento sento uno stormir di fronde Il venticello è caldo Ilaria è bollente Ehm, T9 L'aria è bollente Allarm… - chiarab70 : @extraterra62 So che avevano diramato un allarme ancora gli ultimi gg di luglio. I VVF erano in allarme. Poi aveva… - infoitinterno : Meteo, allarme per i temporali di calore: dove stanno per colpire -