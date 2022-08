Alena Seredova si sposa ma Ilaria D’Amico chiama già marito Buffon (Di giovedì 11 agosto 2022) Con l’annuncio di Alena Seredova del matrimonio in arrivo con Alessandro Nasi il gossip non ha potuto fare a meno di pensare a Ilaria D’Amico e Gigi Buffon. Alena ha detto sì al suo compagno dopo 8 anni d’amore e la nascita della loro Vivienne Charlotte. Gigi Buffon e Ilaria D’Amico non hanno mai parlato di nozze ma il caso vuole che al settimanale F la giornalista sportiva ha confidato che lei chiama già da tempo marito il suo compagno. Gigi Buffon fa lo stesso, per lui la madre del suo piccolo Leopoldo Mattia è già sua moglie anche se non sono sposati. Nasi ha fatto la dolce proposta di matrimonio alla splendida Seredova, il portiere invece pensa che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 11 agosto 2022) Con l’annuncio didel matrimonio in arrivo con Alessandro Nasi il gossip non ha potuto fare a meno di pensare ae Gigiha detto sì al suo compagno dopo 8 anni d’amore e la nascita della loro Vivienne Charlotte. Giginon hanno mai parlato di nozze ma il caso vuole che al settimanale F la giornalista sportiva ha confidato che leigià da tempoil suo compagno. Gigifa lo stesso, per lui la madre del suo piccolo Leopoldo Mattia è già sua moglie anche se non sonoti. Nasi ha fatto la dolce proposta di matrimonio alla splendida, il portiere invece pensa che ...

