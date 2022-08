Aiuti Bis, ecco tutti i bonus e gli sconti: dagli abbonamenti alle bollette (Di giovedì 11 agosto 2022) Dai bonus agli sconti: tutto previsto nel nuovo decreto legislativo Aiuti bis. ecco una panoramica delle proposte in arrivo per risparmiare sulle bollette, gli abbonamenti e molto altro. Vediamo insieme quanto dovremmo realmente pagare nei prossimi mesi. Il decreto legislativo Aiuti bis è stato approvato e i bonus previsti ammontano a circa 17 miliardi di euro. Ma quali fra questi si possono richiedere? E come farlo? bonus e sconti previsti dal decreto Aiuti bis – (pixabay) – curiosauro.itUna buona parte del pacchetto di misure riguarda stipendi e pensioni, ci sono però anche degli incentivi e degli sconti pensati per aiutare i cittadini in questo momento storico complicato, ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 11 agosto 2022) Daiagli: tutto previsto nel nuovo decreto legislativobis.una panoramica delle proposte in arrivo per risparmiare sulle, glie molto altro. Vediamo insieme quanto dovremmo realmente pagare nei prossimi mesi. Il decreto legislativobis è stato approvato e iprevisti ammontano a circa 17 miliardi di euro. Ma quali fra questi si possono richiedere? E come farlo?previsti dal decretobis – (pixabay) – curiosauro.itUna buona parte del pacchetto di misure riguarda stipendi e pensioni, ci sono però anche degli incentivi e deglipensati per aiutare i cittadini in questo momento storico complicato, ...

