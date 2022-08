AEW: Annunciati i partecipanti al torneo per il titolo Trios, c’è persino Will Ospreay (Di giovedì 11 agosto 2022) Tony Khan ha organizzato un torneo per incoronare i primi campioni mondiali Trios della AEW e ha deciso di fare le cose in grande. Non solo il torneo sarà sponsorizzato dall’attesissima serie HBO “House of Dragon”, ma i nomi Annunciati per il torneo sono di enorme prestigio. Il torneo ci accompagnerà per le prossime settimane con la finale che si svolgerà in occasione del prossimo evento in pay-per-view della compagnia, All Out, nel settembre 2022. Il torneo AEW World Trios Championship partirà la prossima settimana con i quarti di finale ed il primo match ad essere disputato sarà tra La Faccion Ingobernables (Dragon Lee, Rush, and Andrade) e gli Young Bucks che saranno accompagnati da un partner misterioso la prossima settimana su Dynamite. ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 11 agosto 2022) Tony Khan ha organizzato unper incoronare i primi campioni mondialidella AEW e ha deciso di fare le cose in grande. Non solo ilsarà sponsorizzato dall’attesissima serie HBO “House of Dragon”, ma i nomiper ilsono di enorme prestigio. Ilci accompagnerà per le prossime settimane con la finale che si svolgerà in occasione del prossimo evento in pay-per-view della compagnia, All Out, nel settembre 2022. IlAEW WorldChampionship partirà la prossima settimana con i quarti di finale ed il primo match ad essere disputato sarà tra La Faccion Ingobernables (Dragon Lee, Rush, and Andrade) e gli Young Bucks che saranno accompagnati da un partner misterioso la prossima settimana su Dynamite. ...

