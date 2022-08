“Accordo trovato” | addio Atalanta | Gasperini perde anche lui

DiMarzio : . @Atalanta_BC, trovato l'accordo con il @NFFC per la cessione di #Freuler - FulvioPaglia : +++ TROVATO L'ACCORDO LETTA-CALENDA. OGGI LE VISITE MEDICHE +++ - CB_Ignoranza : La Roma ha trovato l’accordo con il PSG per l’arrivo di Georgino Wijnaldum. Il centrocampista diventerà un nuovo g… - MariaConchitaC3 : RT @GiuseppeCima: @gervasoni1968 Prof, finora mi sono trovato (sorprendentemente) d'accordo con lei su tutto. Ma su questo non la seguo. P… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Giacomo Raspadori innamorato del progetto Napoli, l'accordo è subito stato trovato -

di Mattia Todisco La cessione che serviva per mettere parzialmente a posto le casse è arrivata. L'Inter hal'con il Sassuolo per il passaggio di Andrea Pinamonti a titolo definitivo. Venti milioni di euro, nessuna clausola per la recompra. Significa che dopo le visite mediche e la firma sul ...Il Genoa è sempre di più al fantasista del Venezia, Mattia Aramu, una delle sorprese dell'ultimo campionato di Serie A. Le due squadre avrebbero giàl', mentre è ancora da discutere l'inserimento di alcune contropartite tecniche come Candela e Charpentier. In ogni caso, l'ufficialità del trasferimento dovrebbe avvenire solo dopo il ... In Francia - Sanchez-OM, accordo trovato: i dettagli. L'ex Inter stasera sbarcherà a Marsiglia Secondo La Gazzetta dello Sport, Giacomo Raspadori sarebbe stato molto colpito dal progetto del Napoli: "In questi frangenti Raspadori ha chiesto con convinzione di essere ceduto e il suo agente Tulli ...Notizie, trattative e indiscrezioni di oggi su Milan, Inter, Juventus, Roma, Napoli e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati ...