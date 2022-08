Accordo raggiunto tra Calenda e Renzi | sarà il leader di Azione a guidare la campagna elettorale

you_trend : ?? Secondo le agenzie di stampa, sarebbe stato raggiunto l'accordo tra Renzi e Calenda - CarloCalenda : Per quanto ci concerne, l’accordo raggiunto oggi con il @pdnetwork è pienamente soddisfacente. Sia sul tema uninomi… - emmabonino : Molto contenta e soddisfatta dell'accordo raggiunto tra @Piu_Europa/@Azione_it e @pdnetwork, perché punta su un pr… - sergioalesi : RT @NatMarmo: Pare che l'accordo ItaliaViva/Azione sia stato raggiunto. Adesso Calenda provvederà a sbloccare tutti i renziani? Dobbiamo fa… - Laila76913893 : RT @NatMarmo: Pare che l'accordo ItaliaViva/Azione sia stato raggiunto. Adesso Calenda provvederà a sbloccare tutti i renziani? Dobbiamo fa… -

Secondo quanto scrive il quotidiano Il Foglio l'è statonella notte di ieri. L'avrebbe previsto un rapporto nei collegi al 50/50 tra Azione e Italia Viva , un gruppo unico ...l'tra Matteo Renzi e Carlo Calenda. Italia Viva e Azione - dopo giorni di trattative, di "sono ottimista", "ci siamo quasi", " le premesse ci sono" - hanno concluso l'intesa per ...Visite mediche oggi per il nuovo acquisto della Juventus, Filip Kostic, al Medical center della Juventus, a Torino. La dirigenza bianconera, come noto, ha battuto la concorrenza del West Ham. (ANSA) ...OraSì Basket Ravenna comunica di aver raggiunto un accordo per la prossima stagione con Pietro Bocconcelli, guardi ...