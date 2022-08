Accordo Calenda-Renzi | Izzo IV | “Alternativi a populismo e sovranismo”

(Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSull’di Matteocon Carloe quindi con la nascita del Terzo Polo interviene il coordinatore provinciale di Benevento di Italia Viva Bepy: “E’ innanzitutto un’operazione di buon senso che va in porto grazie ad un gesto di generosità politica di Matteo– afferma-. Nell’attuale sistema elettorale un polo alternativo al centrodestra e al centrosinistra era già presente nel 2018 col Movimento 5 Stelle ma la politica dell’uno vale uno ha prodotto risultati negativi. Siamo convinti che, in queste elezioni, mettendo al centro dell’agenda politiche di impronta riformista ed i valori del merito e della moderazione, il Terzo Polo riuscirà a raggiungere un risultato molto più lusinghiero di quanto ipotizzato dai sondaggisti”. ...

Così il leader di Azione e del nascente terzo polo, Carlo, uscendo dalla sede del suo ... L'durerà perché non credo che Renzi ne stipulerà altri con Fratoianni e Di Maio". Mentre su ...Era il 22 novembre 2021 e Carlo, ospite di Myrta Merlino a 'L'Aria Che Tira', in onda su La7, escludeva categoricamente qualsiasi tipo dicon il partito guidato da Matteo Renzi. A ...È nato il terzo polo. Il patto tra Azione ed Italia Viva è stato firmato. Carlo Calenda risponde alle domande dei giornalisti."Non farò un'alleanza con Renzi, l'ho detto seimila volte". "Il suo modo di fare politica mi fa orrore". Così parlava in tv Carlo Calenda, oggi pronto a correre al voto proprio accanto al leader di It ...