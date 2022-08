A Salerno Sepe le Mokò, omaggio in musica a Totò (Di giovedì 11 agosto 2022) Venerdì 12 agosto, alle ore 21.30, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, nell’ambito della XXXVII edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, Salerno Animo del Mediterraneo presenta “Sepè le Mokò” con Daniele Sepe il suo quartetto. Daniele Sepe, sax; Mario Nappi, piano e tastiere; Davide Costagliola, contrabbasso e basso elettrico; Paolo Forlini, batteria (ingresso 15 euro). Tra i più grandi sassofonisti e compositori italiani, Daniele Sepe approda ai Barbuti con il suo ultimo disco che eseguirà dal vivo nello spettacolo “Sepè le Mokò”. Le dadaiste avventure di Totò e i suoi comprimari, Peppino De Filippo, Vittorio Gassman, Nino Taranto, Aldo Fabrizi, sono talmente intense e veloci che il più delle volte ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 agosto 2022) Venerdì 12 agosto, alle ore 21.30, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di, nell’ambito della XXXVII edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”,Animo del Mediterraneo presenta “Sepè le” con Danieleil suo quartetto. Daniele, sax; Mario Nappi, piano e tastiere; Davide Costagliola, contrabbasso e basso elettrico; Paolo Forlini, batteria (ingresso 15 euro). Tra i più grandi sassofonisti e compositori italiani, Danieleapproda ai Barbuti con il suo ultimo disco che eseguirà dal vivo nello spettacolo “Sepè le”. Le dadaiste avventure die i suoi comprimari, Peppino De Filippo, Vittorio Gassman, Nino Taranto, Aldo Fabrizi, sono talmente intense e veloci che il più delle volte ...

