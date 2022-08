«A fine agosto a Venezia» ha detto la campionessa tempo fa. Si pensava al 27 ma lei smentisce... (Di giovedì 11 agosto 2022) Le nozze dell’anno si stanno trasformando nel giallo dell’estate: quando si sposa Federica Pellegrini? La campionessa di nuoto sta per convolare a nozze con l’allenatore Matteo Giunta. La notizia dei fiori d’arancio, diffusa via social dalla stessa Divina, ha fatto il giro del web. Da mesi, il suo è uno degli eventi più attesi della stagione. La data del fatidico sì è sempre stata top secret. «A fine agosto» ha detto lei in un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Si pensava al 27 agosto. Data che ora lei ha prontamente smentito. Federica Pellegrini e Matteo Giunta guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 11 agosto 2022) Le nozze dell’anno si stanno trasformando nel giallo dell’estate: quando si sposa Federica Pellegrini? Ladi nuoto sta per convolare a nozze con l’allenatore Matteo Giunta. La notizia dei fiori d’arancio, diffusa via social dalla stessa Divina, ha fatto il giro del web. Da mesi, il suo è uno degli eventi più attesi della stagione. La data del fatidico sì è sempre stata top secret. «A» halei in un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Sial 27. Data che ora lei ha prontamente smentito. Federica Pellegrini e Matteo Giunta guarda le foto ...

FBiasin : Tratto da una storia vera. Dialogo con mia moglie: “Dove mi porti il 13 agosto per il mio compleanno?” “Potremmo… - francescacheeks : Rega zero voglia di twittare ma da fine agosto niente sarà più come prima. Trust me. ???? - DiMarzio : #Calciomercato | #Sanchez firmerà nel fine settimana il contratto biennale con l'@OM_Officiel - DataMediaHub : Margaret Sullivan, editorialista dei media del Washington Post, ritirerà la sua rubrica alla fine di agosto 2022 e… - faberrico : Ricorderò sempre la prima volta in cui mi sono confessato in questa Chiesa. Era una domenica di fine agosto 2000, a… -