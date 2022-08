A che ora gareggia Nicolò Martinenghi oggi: programma preciso Europei nuoto Roma 11 agosto, canale tv, streaming (Di giovedì 11 agosto 2022) Cominciano gli Europei di nuoto 2022 a Roma e l’Italia cala immediatamente uno dei suoi assi. Inizia immediatamente il cammino di Nicolò Martinenghi nella competizione continentale: il varesino sarà impegnato nelle batterie dei 100 metri rana, dove si è laureato campione mondiale a Budapest battendo Arno Kamminga in 58”26, nuovo record italiano. Sarà nuovamente l’olandese l’avversario più accreditato sulle due vasche, vista l’assenza perdurante di Adam Peaty; le batterie dei 100 rana saranno le quinte della mattinata di quest’oggi, che prenderà il via alle 9 del mattino. Eventuali semifinali alle 18.35 del pomeriggio. Gli Europei 2022 di nuoto a Roma avranno una doppia esposizione. Alla RAI (RaiSport/Rai2), che sarà Host Broadcaster ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) Cominciano glidi2022 ae l’Italia cala immediatamente uno dei suoi assi. Inizia immediatamente il cammino dinella competizione continentale: il varesino sarà impegnato nelle batterie dei 100 metri rana, dove si è laureato campione mondiale a Budapest battendo Arno Kamminga in 58”26, nuovo record italiano. Sarà nuovamente l’olandese l’avversario più accreditato sulle due vasche, vista l’assenza perdurante di Adam Peaty; le batterie dei 100 rana saranno le quinte della mattinata di quest’, che prenderà il via alle 9 del mattino. Eventuali semifinali alle 18.35 del pomeriggio. Gli2022 diavranno una doppia esposizione. Alla RAI (RaiSport/Rai2), che sarà Host Broadcaster ...

marcocappato : Nominare tutti i parlamentari, imporre un finto bipolarismo con finti candidati Premier, ostacolare nuove formazion… - rulajebreal : I sostenitori di Trump invocano la guerra civile. Sono stata la prima a prevedere sia la vittoria di Trump nel 2016… - CarloCalenda : Trent’anni che vi dicono votate noi altrimenti c’è la destra o altrimenti c’è la sinistra. E poi tutti si alleano c… - Luce51661600 : RT @HSkelsen: Ma esiste un politico in questo paese che riesce a rispondere a una domanda di un giornalista senza accusarlo di essere schie… - mariolinocalcin : RT @marioadinolfi: Gridavano in tv che dovevano venire i carabinieri a prenderci “casa per casa” per vaccinarci, che il green pass doveva r… -