Zingaretti | Per finanziare l' ingiusta flat tax destra taglierà Sanità | scuola e sociale

Roma, 10 agosto 2022 "La destra non lo dice, ma per finanziare l'ingiusta flat tax finiranno per tagliare Sanità, scuola e politiche sociali". Così Nicola Zingaretti in un video.

