Zelensky: "La guerra finirà con liberazione della Crimea" (Di mercoledì 10 agosto 2022) Kiev, 10 agosto 2022 "Questa guerra russa contro l'Ucraina, contro tutta l'Europa libera, è iniziata con la Crimea e deve finire con la Crimea, con la sua liberazione. Oggi è impossibile dire quando ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 10 agosto 2022) Kiev, 10 agosto 2022 "Questarussa contro l'Ucraina, contro tutta l'Europa libera, è iniziata con lae deve finire con la, con la sua. Oggi è impossibile dire quando ...

LaVeritaWeb : Un rapporto del governo americano svela la realtà del Paese sotto? Zelensky: torture diffuse, arresti arbitrari, li… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'La guerra finirà con la liberazione della Crimea'. Il presidente ucraino nel consueto discorso… - GiovaQuez : Seconda parte dell'intervista del candidato (pro Putin) Bianchi a Zakharova. 'Zelensky è stato messo lì dagli Usa,… - SimonaPorrino : RT @CharaCamgirl: Visto che è in tendenza 'Zelensky War Criminal', ci sentiamo in dovere di ricordare che tra i due l'unico criminale di gu… - GranozioRanieri : RT @erny110393: Anche in GB sempre più persone cominciano ad essere nauseate dal Criminale di Guerra tossicodipendente Zelensky. La sua ult… -