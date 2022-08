repubblica : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Mosca chiede una riunione del Consiglio di sicurezza Onu su Zaporizhzh… - repubblica : Ucraina, Mosca chiede riunione del Consiglio di sicurezza Onu sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia. La seduta fo… - SecolodItalia1 : Zaporizhzhia, Mosca chiede una riunione dell’Onu per gli attacchi missilistici ucraini alla centrale nucleare… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Guerra Ucraina Russia, Mosca chiede una riunione dell'Onu su Zaporizhzhia. DIRETTA - tg2000it : ??????#Ucraina, missili #russi vicino a #Zaporizhzhia. #Bombardamenti a #Nikopol, uccisi 11 civili #10agosto… -

Il Sole 24 ORE

... nel Sud - Est la resistenza ucraina sale d'intensità nelle aree occupate dai russi, dove... L'epicentro dell'allarme resta, anche se 'i sistemi di monitoraggio della radioattività ......nucleare di- Le forze russe che occupano la centrale nucleare dinel sud - est dell'Ucraina si stanno preparando a collegare la centrale alla Crimea, annessa danel ... Ucraina ultime notizie. In vigore bando Ue su divieto importazioni di carbone russo A seguito dei bombardamenti russi sul distretto di Nikopol, nella regione di Dnipropetrovsk, nell'Ucraina oriental, nella notte undici civili sono ...Guerra in Ucraina, bombardamenti a Nikopol. Esplosioni in una base in Crimea, Kiev: "È solo l'inizio", ma Mosca: "È stato un incidente" ...