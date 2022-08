WWE | Spuntano altri 5 milioni di pagamenti non dichiarati da parte di Vince McMahon

(Di mercoledì 10 agosto 2022)non ricopre più le sue funzioni al vertice della WWE, ne nel reparto creativo della compagnia, eppure non si ferma l’indagine del consiglio di amministrazione alla ricerca di irregolarità nella gestione dell’ex CEO. Arriva in queste ore un comunicato che rivela comeabbia effettuato ulteriori 5dinonnel periodo 2007-2009. Di seguito il comunicato WWE: Il 17 giugno 2022, World Wrestling Entertainment, Inc. ed il suo Consiglio di amministrazione hanno annunciato che un comitato speciale di membri indipendenti del Consiglio di amministrazione stava conducendo un’indagine su una presunta cattiva condotta dadell’ex presidente e amministratore delegato della Società,nt K. ...

