«William tradisce Kate» | perché il gossip è diventato virale in tutto il mondo su Twitter

(Di mercoledì 10 agosto 2022) «PrinceAffair», ossia «la tresca del principe», nelle ultime ore ètrend mondiale sui social. Eè cominciato da un post anonimo, poi cancellato, in cui si parla di un affair reale. Ecco cos'è successo

VanityFairIt : La rottura Totti-Blasi e il matrimonio a Las Vegas dei Bennifer avrebbero dovuto placare le cronache rosa almeno fi… - ParliamoDiNews : «Noemi Bocchi incinta di Totti», «William tradisce Kate», «Il divorzio lampo di JLo»: fin dove si spinge il gossip… - infoitcultura : «Noemi Bocchi incinta di Totti», «William tradisce Kate», «Il divorzio lampo di JLo»: fin dove si spinge il gossip… - oknosureddit : William tradisce Kate per colpa di un vizietto sessuale? - IOdonna : Si parlerebbe di pratiche sessuali estreme con la marchesa Rose Hanbury, giurano in rete -

... il marito e la figlia al suo fianco fino all'ultimo istante di Roberta Mercuri "Noemi Bocchi incinta di Totti", "Kate", "Il divorzio lampo di JLo": fin dove si spinge il gossip dell'...Articoli più letti Olivia Newton - John, il marito e la figlia al suo fianco fino all'ultimo istante di Roberta Mercuri "Noemi Bocchi incinta di Totti", "Kate", "Il divorzio lampo di ...Recentemente la Regina Elisabetta ha chiesto al nipote William di smettere di volare con gli elicotteri per paura che possa succedere qualcosa alla famiglia reale. La monarca di 96 anni ha avuto diver ...Dimentichiamo l'immagine del principe William in giacca cravatta mentre tiene per mano George, Charlotte e Louis mentre dall'altra parte Kate Middleton sorride composta indossando il migliore dei suoi ...