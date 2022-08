Werner: ''Male al Chelsea? Per colpa del Var...'' (Di mercoledì 10 agosto 2022) L'attaccante tedesco si presenta al Lipsia e ricorda dei suoi due anni al Chelsea: \''Il primo anno sono stato il miglior marcatore del club e ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 10 agosto 2022) L'attaccante tedesco si presenta al Lipsia e ricorda dei suoi due anni al: \''Il primo anno sono stato il miglior marcatore del club e ...

scar15385 : @MickOnsenta Werner è più punta, a me al Lipsia piaceva, al Chelsea male ma secondo me sono stati troppo frettolosi - nonsonopinguu : @sn4p0utof1t beh in attacco hanno comunque werner e havertz, è la difesa che la vedo davvero male se non prendono qualcuno - dAngeliFilippo : @forumJuventus Depay l'anno scorso si è ridotto l'ingaggio, se non ho letto male dovrebbe guadagnare sui 5, quindi… - FabrizioAngele1 : @GiovaAlbanese @Gazzetta_it Un pensiero su S. M. Savic per il centrocampo? Werner non sarebbe male… -