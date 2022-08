Welfare aziendale 2022, esenzione fino a 600 euro anche per le bollette: le novità del DL Aiuti bis (Di mercoledì 10 agosto 2022) Welfare aziendale , esenzione IRPEF più che raddoppiata per il 2022 e con inclusione anche dei rimborsi per le bollette . Il testo definitivo del Decreto Aiuti bis , pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2022, conferma l'aumento a 600 euro della soglia per l'esclusione della formazione del reddito del valore di beni e servizi riconosciuti dai datori di lavoro ai propri ... Leggi su informazionefiscale (Di mercoledì 10 agosto 2022)IRPEF più che raddoppiata per ile con inclusionedei rimborsi per le. Il testo definitivo del Decretobis , pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9 agosto, conferma l'aumento a 600della soglia per l'esclusione della formazione del reddito del valore di beni e servizi riconosciuti dai datori di lavoro ai propri ...

