Voto da fuorisede | missione impossibile “Non lamentiamoci se i giovani non vanno alle urne”

Voto da fuorisede: missione (im)possibile. "Non lamentiamoci se i giovani non vanno alle urne" (Di mercoledì 10 agosto 2022) Quasi 5 milioni gli italiani che il 25 settembre dovranno decidere se tornare nel comune di residenza oppure non votare. +Europa lancia una raccolta firme, si appella alla ministra Lamorgese e dice: "Non lamentiamoci della scarsa partecipazione dei giovani se poi non gli permettiamo di votare dove vivono". Sono circa 5 milioni gli italiani che dovranno decidere se rincasare per votaregiovani chiamati in causa e poi ignorati Nella campagna elettorale che si accende di ora in ora, uno degli argomenti cardine da sempre al centro del dibattito è il futuro delle nuove generazioni. Istruzione, ambiente, opportunità di lavoro: molto si gioca di loro e tutti si rivolgono a loro. Eppure, per forza di cose, proprio tanti giovani non potranno votare alle prossime elezioni in autunno. Il motivo è molto semplice: a ...

ilpost : Nemmeno questo Parlamento ha approvato una legge che permetta di votare in un comune diverso da quello di residenza… - lorepregliasco : Io sarei per votare in giornata unica dalle 7 alle 20 come in Francia, dando la possibilità di voto anticipato e vo… - armgra : 5 milioni di italiani, soprattutto giovani, rischiano di non poter votare il #25settembre Firma l'appello di… - hausoftswift : 5 milioni di italiani, soprattutto giovani, rischiano di non poter votare il #25settembre Firma l'appello di… - RGrilla : RT @FredMosby_: Per me è fallimentare che ai fuorisede ancora non è garantito il voto nel comune dove vivono o lavorano, e quando mi è capi… -