Volley, Mondiali maschili 2022: gironi e tabellone

Tutti i gironi e il tabellone completo dei Mondiali 2022 di Volley maschile, in programma tra Polonia e Slovenia dal 26 agosto all'11 settembre. Dopo lo strepitoso trionfo agli Europei 2021 e il quarto posto nella Volleyball Nations League 2022, gli azzurri di Fefé De Giorgi tornano in campo per provare a confermarsi tra i top team. L'Italia è inserita nel girone E e se la vedrà con Canada, Cina e Turchia: obiettivo primi due posti nel raggruppamento per accedere ai quarti di finale. Di seguito, la composizione di tutti i gironi e gli accoppiamenti della fase ad eliminazione diretta. CALENDARIO AMICHEVOLI ITALIA: DATE, ORARI E TV LE FAVORITE E COME CI ARRIVA L'ITALIA FORMULA E REGOLAMENTO gironi E tabellone

