Vista da vicino - Tutta la Jeep Renegade foto per foto

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 10 agosto 2022) La, per la, è un modello d'importanza cruciale. La Suv, insieme alla sorella maggiore Compass, traina le vendite del marchio americano, proponendosi con un look squadrato ma moderno e con diverse dotazioni tecnologiche che le consentono di combattere ad armi pari con le rivali. In più, da qualche mese la sport utility è disponibile anche in versione full hybrid, una motorizzazione che ha aperto le porte del mondo ibrido a una fetta di clienti molto ampia. Il nuovo 1.5 e-Hybrid da 130 CV si posiziona infatti nel cuore della gamma (con prezzi a partire da 32.500 euro) e sostituisce il precedente 1.3 T4 da 150 CV, proponendo buone prestazioni e consumi inferiori rispetto al turbobenzina "liscio". Ibrida full o alla spina. Il nuovo e-Hybrid,via, non è l'unico motore elettrificato della gamma: la ...