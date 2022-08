Visite mediche e firma: mercato Juventus, il nuovo acquisto arriva oggi (Di mercoledì 10 agosto 2022) Juventus, affare fatto per il colpo di calciomercato. Il giocatore sbarca oggi a Torino per le Visite mediche e la firma sul contratto. La Juventus di Andrea Agnelli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione di Serie A. Il campionato è alle porte e nonostante il club bianconero abbia già Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 10 agosto 2022), affare fatto per il colpo di calcio. Il giocatore sbarcaa Torino per lee lasul contratto. Ladi Andrea Agnelli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione di Serie A. Il campionato è alle porte e nonostante il club bianconero abbia già Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | #Kostic in arrivo domani per visite mediche e firma - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialUSS1919, domani le visite mediche di #Vilhena: arriva in prestito con diritto di riscatto?? - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, #Sirugu atteso per le visite mediche. I dettagli dell’accordo - Paladino70 : #Kostic deve fare visite mediche stamattina a Torino? Vediamo se è lui. #Herewefly FIZ561 da Frankfurt - lucremaritano : RT @ToroGoal: ?? VISITE MEDICHE PER VLASIC Nikola #Vlasic è appena arrivato all’Istituto di Medicina dello Sport di #Torino per svolgere le… -