VIDEO | IL NAPOLI INSISTE, NUOVA OFFERTA PER RASPADORI (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’arrivo di Pinamonti al Sassuolo ha senza dubbio incrementato le possibilità di vedere Giacomo RASPADORI al NAPOLI in questa sessione di mercato. Secondo quanto riferito da Francesco Modugno, giornalista ed inviato Sky, gli azzurri avrebbero preparato una NUOVA OFFERTA da presentare alla società emiliana per assicurarsi l’attaccante italiano. Queste le dichiarazioni del giornalista: “Il NAPOLI ha pronta una NUOVA OFFERTA per il Sassuolo: la cifra si aggira intorno ai 27-28 milioni di euro più 5 di bonus, con la metà di questi ultimi facilmente raggiungibili“. Ennesimo tentativo dunque del NAPOLI per acquistare Giacomo RASPADORI, nonostante non arrivi la fumata bianca per concludere l’affare, l’attaccante continua ad aspettare la ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’arrivo di Pinamonti al Sassuolo ha senza dubbio incrementato le possibilità di vedere Giacomoalin questa sessione di mercato. Secondo quanto riferito da Francesco Modugno, giornalista ed inviato Sky, gli azzurri avrebbero preparato unada presentare alla società emiliana per assicurarsi l’attaccante italiano. Queste le dichiarazioni del giornalista: “Ilha pronta unaper il Sassuolo: la cifra si aggira intorno ai 27-28 milioni di euro più 5 di bonus, con la metà di questi ultimi facilmente raggiungibili“. Ennesimo tentativo dunque delper acquistare Giacomo, nonostante non arrivi la fumata bianca per concludere l’affare, l’attaccante continua ad aspettare la ...

GDF : Frode fiscale. #GDF #Napoli ha eseguito sequestri per oltre 4 milioni di euro nei confronti di una società di elet… - anperillo : Questo splendido video, se fosse stato realizzato per la conferma di #Mertens e non per la sua partenza, si sarebbe… - claudioruss : Il commovente messaggio di addio a #Napoli da parte di Dries #Mertens - andrea_falivene : RT @NapoliToday: #Cronaca Maltempo, fiume d'acqua a Torre Annunziata: le immagini fanno il giro dei social | VIDEO - NapoliToday : #Cronaca Maltempo, fiume d'acqua a Torre Annunziata: le immagini fanno il giro dei social | VIDEO… -