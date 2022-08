Vettel-Red Bull, nuovo amore? Chris Horner: “Avuti colloqui” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Un nuovo amore in arrivo? Dopo la separazione, il binomio vincente Vettel-Red Bull potrebbe tornare a correre (o quantomeno lavorare) insieme? No, non è prevista questa situazione. Almeno per adesso. Intervistato sull’argomento, il team principal della scuderia austriaca ha allontanato questa eventualità. Chris Horner, però, non ha ufficialmente smentito che qualche contatto, in realtà, ci sia stato. Prima che Sebastian Vettel annunciasse il ritiro dalle scene della Formula 1 alla fine di questa stagione, qualche contatto esplorativo c’è davvero stato. Il quattro volte campione del mondo con la Red Bull, però, non tornerà sul sedile del toro: per lui il futuro è da padre di famiglia. Vettel-Red Bull, pronto a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022) Unin arrivo? Dopo la separazione, il binomio vincente-Redpotrebbe tornare a correre (o quantomeno lavorare) insieme? No, non è prevista questa situazione. Almeno per adesso. Intervistato sull’argomento, il team principal della scuderia austriaca ha allontanato questa eventualità., però, non ha ufficialmente smentito che qualche contatto, in realtà, ci sia stato. Prima che Sebastianannunciasse il ritiro dalle scene della Formula 1 alla fine di questa stagione, qualche contatto esplorativo c’è davvero stato. Il quattro volte campione del mondo con la Red, però, non tornerà sul sedile del toro: per lui il futuro è da padre di famiglia.-Red, pronto a ...

SebastianTano90 : Continuo a pensare che nel 2020 ci fu una vera trattativa tra red bull e Vettel…. Cosa potevamo essere con quelle m… - Luxgraph : F1, Horner: 'Ho parlato con Vettel per il suo ritorno in Red Bull' - FormulaPassion : #F1 | Il team principal della squadra anglo-austriaca ha ammesso di aver avuto colloqui con il tedesco finalizzati… - claudio10599192 : @Agenzia_Ansa Ridicolo: dal 2007 (Kimi) a oggi, in 15 anni una Ferrari battuta nell'ordine da McLaren, Bar-Honda, R… - albertomurador : RT @F1Sport_PitTalk: Horner e l’ipotesi del ritorno di Vettel in Red Bull -