Verso Verona-Napoli: Spalletti ha scelto il titolare tra Meret e Sirigu (Di mercoledì 10 agosto 2022) Durante queste ultime settimane di mercato il Napoli è a lavoro per regalare a mister Spalletti un nuovo portiere titolare, ma le trattative per Navas e Kepa, nonostante ci siano i presupposti per portare al Maradona almeno uno dei due, sono lunghe e complesse. Per questo motivo è molto probabile che alla prima di campionato contro il Verona il mister dovrà scegliere fra Alex Meret e il neo-acquisto Salvatore Sirigu. FOTO: Getty – Sirigu Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, Spalletti ha deciso di dare fiducia ad Alex Meret, sarà lui a difendere la porta del Napoli al Bentegodi. Salvatore Sirigu, invece, sarà in panchina. La scelta del mister è molto ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 10 agosto 2022) Durante queste ultime settimane di mercato ilè a lavoro per regalare a misterun nuovo portiere, ma le trattative per Navas e Kepa, nonostante ci siano i presupposti per portare al Maradona almeno uno dei due, sono lunghe e complesse. Per questo motivo è molto probabile che alla prima di campionato contro ilil mister dovrà scegliere fra Alexe il neo-acquisto Salvatore. FOTO: Getty –Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna,ha deciso di dare fiducia ad Alex, sarà lui a difendere la porta delal Bentegodi. Salvatore, invece, sarà in panchina. La scelta del mister è molto ...

cn1926it : Verso #VeronaNapoli, al via il dualismo tra #Meret e #Sirigu: #Spalletti ha già scelto - sscalcionapoli1 : Da Verona – Simeone verso Napoli: ultime riflessioni sulla formula - infoitsport : Da Verona - Simeone verso Napoli: ultime riflessioni sulla formula - infoitsport : Verso Verona-Napoli, al via il dualismo tra Meret e Sirigu - Nobby0101 : @HellasVeronaFC Come posso acquistare i biglietti per la zona di Verona, in viaggio verso Bologna il 21 agosto? -