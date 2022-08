Veronica Lario dimagrita, nuovo look: eccola a 64 anni | La trasformazione (Di mercoledì 10 agosto 2022) Veronica Lario, ex di Silvio Berlusconi è ricomparsa all’obiettivo delle camere. Il look completamento nuovo della donna che dette filo da torcere al patron di Mediaset. Veronica Lario, all’anagrafe Miriam Raffaella Bartolini, è nota ai lettori per essere stata la coniuge di Silvio Berlusconi. I due si sposarono con rito civile il 15 dicembre 1990. Dalla donna il leader di Forza Italia ha avuto 3 figli: Barbara, Eleonora e Luigi. Attualmente l’ex attrice originaria di Bologna è azionista della società editrice de Il foglio quotidiano. Fece molto parlare la vicenda che la contrappose a Silvio Berlusconi durante l’iter di separazione che le valse un mantenimento milionario. L’epilogo tra i due giunse al termine di una vicenda consumata a mezzo stampa in cui la Lario ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 10 agosto 2022), ex di Silvio Berlusconi è ricomparsa all’obiettivo delle camere. Ilcompletamentodella donna che dette filo da torcere al patron di Mediaset., all’anagrafe Miriam Raffaella Bartolini, è nota ai lettori per essere stata la coniuge di Silvio Berlusconi. I due si sposarono con rito civile il 15 dicembre 1990. Dalla donna il leader di Forza Italia ha avuto 3 figli: Barbara, Eleonora e Luigi. Attualmente l’ex attrice originaria di Bologna è azionista della società editrice de Il foglio quotidiano. Fece molto parlare la vicenda che la contrappose a Silvio Berlusconi durante l’iter di separazione che le valse un mantenimento milionario. L’epilogo tra i due giunse al termine di una vicenda consumata a mezzo stampa in cui la...

