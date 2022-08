Verona-Napoli, Politano ancora in dubbio: la situazione attuale (Di mercoledì 10 agosto 2022) La sfida tra Napoli ed Hellas Verona si avvicina ma la presenza di Matteo Politano è ancora in forte dubbio. Manca sempre meno all’inizio del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 10 agosto 2022) La sfida traed Hellassi avvicina ma la presenza di Matteoin forte. Manca sempre meno all’inizio del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

AlfredoPedulla : #Raspadori titolare come titolare è stato #Kostic, ogni società fa scelte diverse (il #Verona ieri ha risparmiato… - tuttosport : La prima pagina di Tuttosport: ?? Juve-Kostic, volano assist ?? Toro, Vlasic preso. E ora Miranchuk ?? Simeone al… - CalcioNews24 : #VeronaNapoli e la vendetta del gol fantasma ?? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DA VERONA - Non solo Simeone, con la cessione di Fabian il Napoli può tornare su Barak - susydigennaro : RT @napolimagazine: DA VERONA - Non solo Simeone, con la cessione di Fabian il Napoli può tornare su Barak -