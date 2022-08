Venti anni di botte dal marito ma la prescrizione li cancella (Di mercoledì 10 agosto 2022) Aveva denunciato tra il 2014 e il 2015 botte, calci, pugni, schiaffi, umiliazioni ricevuti per oltre 20 anni dal marito e il processo e’ arrivato sei anni dopo, nel 2021. Un tempo che ieri ha costretto la giudice Stefania Cugge a prosciogliere l’imputato, un uomo di 57 anni del Chivassese, in provincia di Torino, per intervenuta prescrizione. La vicenda viene riportata dal quotidiano La Stampa, in cui i commenti dei legali delle due parti si schierano su fronti opposti. “Il giudice ha applicato la legge nel rispetto dei principi del giusto processo che impone la sua celebrazione in tempi ragionevoli – afferma il difensore dell’uomo, l’avvocato Pierpaolo Chiorazzo -. Tempi che in questo caso non sono stati rispettati, a prescindere dall’eventuale responsabilita’ del mio assistito”. ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 agosto 2022) Aveva denunciato tra il 2014 e il 2015, calci, pugni, schiaffi, umiliazioni ricevuti per oltre 20dale il processo e’ arrivato seidopo, nel 2021. Un tempo che ieri ha costretto la giudice Stefania Cugge a prosciogliere l’imputato, un uomo di 57del Chivassese, in provincia di Torino, per intervenuta. La vicenda viene riportata dal quotidiano La Stampa, in cui i commenti dei legali delle due parti si schierano su fronti opposti. “Il giudice ha applicato la legge nel rispetto dei principi del giusto processo che impone la sua celebrazione in tempi ragionevoli – afferma il difensore dell’uomo, l’avvocato Pierpaolo Chiorazzo -. Tempi che in questo caso non sono stati rispettati, a prescindere dall’eventuale responsabilita’ del mio assistito”. ...

