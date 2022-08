Venezia 2022: la costumista Arianne Phillips riceverà il premio Campari Passion for Film (Di mercoledì 10 agosto 2022) La costumista Arianne Phillips riceverà il premio Campari Passion for Film il 5 settembre, prima della proiezione di Don't Worry Darling a Venezia 2022. Sarà Arianne Phillips a ricevere il premio Campari Passion for Film a Venezia 2022: la costumista riceverà il prestigioso riconoscimento il 5 settembre, prima della proiezione del Film Don't Worry Darling. L'evento cinematografico, in programma dal 31 agosto al 10 settembre, ha istituito il premio quattro anni fa con lo scopo di celebrare lo straordinario contributo che ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 10 agosto 2022) Lailforil 5 settembre, prima della proiezione di Don't Worry Darling a. Saràa ricevere ilfor: lail prestigioso riconoscimento il 5 settembre, prima della proiezione delDon't Worry Darling. L'evento cinematografico, in programma dal 31 agosto al 10 settembre, ha istituito ilquattro anni fa con lo scopo di celebrare lo straordinario contributo che ...

team_world : Save the date??: #DontWorryDarling, il film con Harry e Florence Pugh, verrà presentato alla Mostra del Cinema di Ve… - repubblica : Com’è piccola Venezia. Per la prima volta scende sotto i 50 mila abitanti [di Vera Mantengoli] - repubblica : Com’è piccola Venezia. Per la prima volta scende sotto i 50 mila abitanti - f00lsxxgold : RT @HSHQIta: La proiezione di ‘Don't Worry Darling’ alla 79ª edizione del festival del Cinema di Venezia si svolgerà il 5 settembre 2022. - nuova_venezia : Trump sarà interrogato sotto giuramento nell’indagine sul fisco. Il Tycoon attacca la procuratrice di New York: “Ra… -