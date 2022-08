Venerato: “Nuova offerta del Napoli per Raspadori. A piccoli passi va avanti la trattativa” (Di mercoledì 10 agosto 2022) CALCIOMERCATO Napoli. Raspadori-Napoli. Prosegue la trattativa tra il Napoli ed il Sassuolo per il trasferimento di Giacomo Raspadori. Intervistato da AreaNapoli.it, l’esperto di calciomercato della Rai Ciro Venerato fa un nuovo aggiornamento ma riferisce che la negoziazione procede lentamente: “Prosegue a piccoli passi la trattativa Napoli-Sassuolo per Raspadori. Nuovi aggiornamenti tra le parti nella tarda serata di ieri (Carnevali era a cena con dirigenti dell’Inter per parlare di Pinamonti) attraverso rispettivi Whatsapp”. “Il Napoli, non potendo offrire contropartite tecniche (bocciate da Giovanni Carnevali) ha rimodulato ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 10 agosto 2022) CALCIOMERCATO. Prosegue latra iled il Sassuolo per il trasferimento di Giacomo. Intervistato da Area.it, l’esperto di calciomercato della Rai Cirofa un nuovo aggiornamento ma riferisce che la negoziazione procede lentamente: “Prosegue ala-Sassuolo per. Nuovi aggiornamenti tra le parti nella tarda serata di ieri (Carnevali era a cena con dirigenti dell’Inter per parlare di Pinamonti) attraverso rispettivi Whatsapp”. “Il, non potendo offrire contropartite tecniche (bocciate da Giovanni Carnevali) ha rimodulato ...

