Veline di Calenda | Senaldi infiamma lo studio Telese non si tiene

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Matteo Renzi e Carlostanno per lanciare il terzo polo centrista dopo lo strappo di Azione nel centrosinistra e sembrano dimenticare un particolare non da poco: che al Pd entrambi devono molto. Si parte da questo, e dal titolo di Libero oggi in edicola ("Non fatevi fregare, questi sono del Pd) nella puntata di mercoledì 10 agosto di In Onda, il programma condotto da Lucae Marianna Aprile. Tra gli ospiti proprio il condirettore di Libero Pietro: "Mi sembra doveroso che Renzi per tre anni ha fatto finta di essere il segretario del Pd e di un partito di sinistra e l'altro prende ancora i soldi grazie al fatto di essere stato eletto dagli elettori" del partito di Enrico Letta, attacca. "Adesso tutti fanno i fenomeni.ha assunto come...

senaldi a in onda ha definito gelmini carfagna due "veline" ora che sono con calenda

...dall'ufficialità dello strappo di Carloda Enrico Letta , Matteo Renzi che attendeva alla finestra questo momento non ha perso tempo e da Twitter, che sembra aver ormai sostituito lee ...Ledal Nazareno però sembrano quasi spazientite: 'Noi continuiamo a lavorare per una ... Estamattina ha dato l'ennesimo aut aut: 'Non c'è spazio per loro nella coalizione, Letta deve ... Senaldi durissimo: "Calenda ha assunto Carfagna e Gelmini assunte come veline" Carlo Calenda lascia Enrico Letta e "casca" nelle braccia di Matteo Renzi Sembra essere questo il finale della telenovela del centrosinistra ...“La Direzione nazionale ritiene, come già deciso dal Consiglio federale nazionale del 25 luglio, che l’unica alleanza che possa contrastare efficacemente la destra estrema in Italia sia quella, pur co ...