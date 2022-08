Vedete questa donna? È l'amica "gretina" di Di Maio, che ruolo avrà al voto (Di mercoledì 10 agosto 2022) Gigino diventa "gretino" è un gioco di parole fin troppo scontato per attaccarci un pezzo, eppure è fattuale. Il ministro degli Esteri, fondatore con Bruno Tabacci di Impegno Civico, dopo avere stretto un accordo con il Partito Animalista Italiano, ha annunciato con entusiasmo l'ingresso di Federica Gasbarro nella sua formazione. Chi è costei? Un'attivista green, considerata la Greta Thunberg italiana, autrice di tre libri e inserita nei cento Number One di Forbes Italia, la classifica degli under 30 italiani leader del futuro 2021. La 27enne è stata l'unica italiana scelta dalle Nazioni Unite al primo raduno di giovani leader al Palazzo di vetro di New York durante il vertice per il Clima 2019. Di Maio deve averla conosciuta in qualche evento nazionale e internazionale e ora ha pensato di puntare su di lei sia per attrarre voti dalle nuove generazioni, sia perché il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Gigino diventa "gretino" è un gioco di parole fin troppo scontato per attaccarci un pezzo, eppure è fattuale. Il ministro degli Esteri, fondatore con Bruno Tabacci di Impegno Civico, dopo avere stretto un accordo con il Partito Animalista Italiano, ha annunciato con entusiasmo l'ingresso di Federica Gasbarro nella sua formazione. Chi è costei? Un'attivista green, considerata la Greta Thunberg italiana, autrice di tre libri e inserita nei cento Number One di Forbes Italia, la classifica degli under 30 italiani leader del futuro 2021. La 27enne è stata l'unica italiana scelta dalle Nazioni Unite al primo raduno di giovani leader al Palazzo di vetro di New York durante il vertice per il Clima 2019. Dideve averla conosciuta in qualche evento nazionale e internazionale e ora ha pensato di puntare su di lei sia per attrarre voti dalle nuove generazioni, sia perché il ...

