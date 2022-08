Vasco Rossi sbotta per l’assedio dei fan: “Sono gentile e disponibile ma non a vostra disposizione” (Di mercoledì 10 agosto 2022) “D’estate. Sotto casa mia è sempre festa la gente viene per vedermi.. per un autografo, una foto, trasmettermi l’entusiasmo, la passione. Una domanda sorge spontanea: ma a Vasco tutto questo fa piacere o no? A me fa piacere, tuttavia sarei stato bene anche se non ci fosse mai stato nessuno davanti a casa mia. Io mi adeguo! Mi adatto. Tutto qua. Mi organizzo Tratto Con loro .. certi orari e certi modi e.. faccio il possibile per accontentarne la maggior parte”. Esordisce così Vasco Rossi in un post pubblicato sui social in cui sbotta contro il perenne stato d’assedio da parte dei fan con cui si trova a fare i conti. Le sue parole Sono accompagnate da alcune foto mentre firma autografi davanti a casa, a dimostrazione della situazione: “Qualcuno dice che Sono umile Ma umile non è una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) “D’estate. Sotto casa mia è sempre festa la gente viene per vedermi.. per un autografo, una foto, trasmettermi l’entusiasmo, la passione. Una domanda sorge spontanea: ma atutto questo fa piacere o no? A me fa piacere, tuttavia sarei stato bene anche se non ci fosse mai stato nessuno davanti a casa mia. Io mi adeguo! Mi adatto. Tutto qua. Mi organizzo Tratto Con loro .. certi orari e certi modi e.. faccio il possibile per accontentarne la maggior parte”. Esordisce cosìin un post pubblicato sui social in cuicontro il perenne stato d’assedio da parte dei fan con cui si trova a fare i conti. Le sue paroleaccompagnate da alcune foto mentre firma autografi davanti a casa, a dimostrazione della situazione: “Qualcuno dice cheumile Ma umile non è una ...

