Vasco Rossi ai fan | “Sono disponibile non a disposizione”

"Io Sono disponibile Ma NON Sono 'a disposizione'!". Lo scrive sui social Vasco Rossi, ricordando che "d'estate sotto casa mia è sempre festa, la gente viene per vedermi... per un autografo, una foto, trasmettermi l`entusiasmo la passione. Molti si chiedono se a me fa piacere o no. Io mi adeguo! Mi adatto. Tutto qua. Mi organizzo. Tratto con loro certi orari e certi modi e faccio il possibile per accontentarne la maggior parte"."Qualcuno dice che Sono umile - prosegue nel post il rocker di Zocca - Ma umile non è una parola adatta a me. Diciamo che Sono gentile e disponibile, questo però non significa che io sia 'a disposizione'. Chi capisce questa differenza ha capito tutto della vita. E anche di me".

