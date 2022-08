Vaiolo delle scimmie, in Lombardia già 1.421 prenotazioni per il vaccino (Di mercoledì 10 agosto 2022) La Regione Lombardia comunica in una nota che alle ore 17.30 di oggi sul portale regionale, hanno prenotato il vaccino contro il Vaiolo delle scimmie 1.421 cittadini. Entro sera saranno già state ... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 agosto 2022) La Regionecomunica in una nota che alle ore 17.30 di oggi sul portale regionale, hanno prenotato ilcontro il1.421 cittadini. Entro sera saranno già state ...

