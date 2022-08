Vaiolo delle scimmie: al Papa Giovanni già 129 prenotazioni per il vaccino (Di mercoledì 10 agosto 2022) Bergamo. Sono già 129 le persone che hanno prenotato il vaccino per il Vaiolo delle scimmie all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul portale regionale, alle 17.30 di mercoledì, erano già 1.421 i cittadini lombardi che hanno attivato la procedura per prenotare l’iniezione in tutte le province. Durante la giornata di mercoledì sono state già state somministrate 80 dosi negli ospedali Sacco, Policlinico San Raffaele e Santi Paolo e Carlo di Milano. In vista dell’esaurimento delle prime 2.000 dosi inviate dal Ministero della Salute, la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha già chiesto ulteriori forniture di vaccini. “Considerata l’elevata adesione alla prenotazione – sottolinea la vicepresidente ed assessore al Welfare Letizia Moratti – ho dato disposizione ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 10 agosto 2022) Bergamo. Sono già 129 le persone che hanno prenotato ilper ilall’ospedaledi Bergamo. Sul portale regionale, alle 17.30 di mercoledì, erano già 1.421 i cittadini lombardi che hanno attivato la procedura per prenotare l’iniezione in tutte le province. Durante la giornata di mercoledì sono state già state somministrate 80 dosi negli ospedali Sacco, Policlinico San Raffaele e Santi Paolo e Carlo di Milano. In vista dell’esaurimentoprime 2.000 dosi inviate dal Ministero della Salute, la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha già chiesto ulteriori forniture di vaccini. “Considerata l’elevata adesione alla prenotazione – sottolinea la vicepresidente ed assessore al Welfare Letizia Moratti – ho dato disposizione ...

