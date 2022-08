Vacanze, esodo di agosto: traffico intenso. I giorni da bollino rosso e nero (Di mercoledì 10 agosto 2022) Vacanze, vediamo quali sono le giornate di esodo ad agosto, in cui si dovrebbe registrare del traffico intenso sulle autostrade. Tutti i dettagli. agosto da sempre è stato il mese… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 10 agosto 2022), vediamo quali sono le giornate diad, in cui si dovrebbe registrare delsulle autostrade. Tutti i dettagli.da sempre è stato il mese… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

EugenioBerto70 : Scatta l'esodo per le vacanze, assalto ai traghetti e voli pieni - ultimenews24 : (Adnkronos) - Mentre scatta l’esodo, gli italiani, quelli almeno che ancora possono permettersi le ferie, vanno inc… - infoitinterno : Esodo: 2 italiani su 3 in viaggio per le vacanze tra code e maltempo al nord - Piergiulio58 : Il primo weekend di agosto scorre senza criticità sulle rotte delle vacanze. - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Scatta l'esodo per le vacanze, assalto ai traghetti e voli pieni Traffico intenso su strade e a… -