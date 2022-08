Usa, Trump sulla perquisizione in Florida: «Gli agenti dell’Fbi volevano restare soli in casa, perché?». A New York sarà interrogato per frode fiscale (Di mercoledì 10 agosto 2022) Donald Trump si siederà davanti alla procuratrice generale Letitia James a New York. È stato lo stesso ex presidente degli Stati Uniti a comunicarlo ai suoi sostenitori e non, con un messaggio pubblicato su Truth Social nelle prime ore di mercoledì 10 agosto. «Io e la mia grande società siamo sotto attacco da tutte le parti», si è lamentato descrivendo l’indagine sulle dichiarazioni al fisco della Trump Organization che dura da oltre 3 anni come «la più grande caccia alle streghe nella storia degli Usa». L’interrogatorio potrebbe portare a una svolta cruciale, in un momento in cui l’ex presidente sta facendo i conti anche con le indagini dell’Fbi. L’altra notte, alcuni agenti sono entrati nella sua residenza di Mar-a-Lago in Florida alla ricerca di alcuni documenti ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 agosto 2022) Donaldsi siederà davanti alla procuratrice generale Letitia James a New. È stato lo stesso ex presidente degli Stati Uniti a comunicarlo ai suoi sostenitori e non, con un messaggio pubblicato su Truth Social nelle prime ore di mercoledì 10 agosto. «Io e la mia grande società siamo sotto attacco da tutte le parti», si è lamentato descrivendo l’indagine sulle dichiarazioni al fisco dellaOrganization che dura da oltre 3 anni come «la più grande caccia alle streghe nella storia degli Usa». L’rio potrebbe portare a una svolta cruciale, in un momento in cui l’ex presidente sta facendo i conti anche con le indagini. L’altra notte, alcunisono entrati nella sua residenza di Mar-a-Lago inalla ricerca di alcuni documenti ...

ladyonorato : Certo che se il giudice che ha disposto il mandato di perquisizione della casa di #Trump è l’ex avvocato di Epstein… - rulajebreal : Nel 48esimo anniversario delle dimissioni di Nixon, l'FBI ha perquisito la casa di Trump. Trump si conferma essere… - _Nico_Piro_ : #10agosto il complottismo si basa sull'illusione che ci sia una verità nascosta da raccontare. È così che la perqui… - Spooky_The_Tuff : RT @repubblica: Usa, Trump non risponde alle domande del procuratore di New York nell'ambito dell'inchiesta per frode finanziaria https://t… - PravatoSilvano : RT @_Nico_Piro_: #10agosto il complottismo si basa sull'illusione che ci sia una verità nascosta da raccontare. È così che la perquisizione… -