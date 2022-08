Usa | Trump non risponde a domande in inchiesta per frode fiscale Scontro aperto con Biden

ladyonorato : Certo che se il giudice che ha disposto il mandato di perquisizione della casa di #Trump è l’ex avvocato di Epstein… - rulajebreal : Nel 48esimo anniversario delle dimissioni di Nixon, l'FBI ha perquisito la casa di Trump. Trump si conferma essere… - CottarelliCPI : Pillole dagli USA: Trump vuole abolire il Dipartimento dell'Istruzione perché gli insegnanti americani sono pericol… - Leurettina : Vergognosi servizi da #USA del solerte giornalista del @SkyTG24 sulla questione #Trump #FBI - clanuchiha1609 : #Trump #USA #world #Italia TRUMP VERO AMERICANO I pedofili, guerrafondai, complottisti, uomini di merda dei demo… -

E così procuratore generale di New York non ha potuto rivolgere alcuna domanda all'ex - presidente Donaldnell'inchiesta sulle presunte frodi fiscali dellaOrganization, la società che ...L'ex presidente degli Stati Uniti Donaldlascia la sua residenza di New York, laTower, per deporre nell'ufficio del procuratore generale di New York. Il tycoon " indagato per una presunta frode fiscale - si e' rifiutato di rispondere alle domande avvalendosi del Quinto ...L'ex presidente statunitense ha invocato il quinto emendamento della costituzione statunitense e si è avvalso della facoltà di non rispondere ...L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump lascia la sua residenza di New York, la Trump Tower, per deporre nell'ufficio del procuratore ...