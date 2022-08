(Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – L’ex presidente degli Stati Uniti Donaldsaràpresso la procura generale di Newnell’ambito del processo a suo carico per. Lo riferiscono la Cnn e l’Abc citando fonti ben informate e lo conferma lo stessosui social media. La deposizione prevista per luglio era stata rinviata dopo la morte dell’ex moglie di, Ivanka. ”A NewCity stasera. Vedrà il procuratore generale razzista di Newdomani, perché continua la più grande caccia alle streghe nella storia degli Stati Uniti! La mia grande compagnia, e io, veniamo attaccati da tutte le parti. Banana Republic!”, ha scrittosul suo social media, Truth Social. Due dei figli ...

ladyonorato : Certo che se il giudice che ha disposto il mandato di perquisizione della casa di #Trump è l’ex avvocato di Epstein… - rulajebreal : Nel 48esimo anniversario delle dimissioni di Nixon, l'FBI ha perquisito la casa di Trump. Trump si conferma essere… - _Nico_Piro_ : #10agosto il complottismo si basa sull'illusione che ci sia una verità nascosta da raccontare. È così che la perqui… - Poquelin_Cleant : RT @mattiamagrassi: Si può essere pro o contro #Trump, ci mancherebbe. Ma occorre riconoscere che la perquisizione da parte dell’FBI della… - telodogratis : Usa, Trump interrogato oggi a New York per frode fiscale -

Lo ha reso noto lo stesso, in un post sul suo account Truth Social. Nessuna conferma e' arrivata dall'ufficio della procuratrice generale o dagli avvocati dell'ex presidente. "A New York City ...Tim Michels ha corsa la sua intera campagna elettorale cavalcando le teorie di, inclusa quella delle elezioni del 2020 rubate.Il Tycoon attacca la procuratrice di New York: "Razzista" e aggiunge "Speriamo che l'Fbi non abbia piazzato prove" (ANSA) ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...