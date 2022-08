Usa | allerta squali alla Rockaway Beach di New York

glncipriani : Usa: dopo l'uccisione di Al Zawahiri, allerta per tutti i cittadini ... - MRMRSC6 : RT @AretimPolitics: Nuovi raid aerei di #Israele su #Gaza, intanto #Hamas e le brigate dei martiri di Al-Aqsa (#Fatah) annunciano piena e t… - AretimPolitics : Nuovi raid aerei di #Israele su #Gaza, intanto #Hamas e le brigate dei martiri di Al-Aqsa (#Fatah) annunciano piena… - lamentelahater_ : ??ALLERTA?? abbiamo scoperto da fonti affidabili che oltre a essere ad una falsa giada è anche una pessima amica e us… - MGNapolitano : RT @askanews_ita: Dopo l’uccisione di Al-Zawahiri il Dipartimento di Stato allerta i cittadini #Usa #Terrorismo #Afghanistan https://t.co… -

Vatican News - Italiano

E'squali alla Rockaway Beach di New York dopo l'avvistamento di altri due predatori nelle ... "E' terrificante, non ho mai visto una presenza così là fuori", commenta un bagnante ai media. ...Il riferimento è ovviamente aglie alla visita della speaker della Camera, Nancy Pelosi, che ha ... Sull'isola l'è massima. Secondo il ministero degli Esteri di Taiwan la Cina infatti sta '... Usa: dopo l'uccisione di Al Zawahiri, allerta per tutti i cittadini americani E' allerta squali alla Rockaway Beach di New York dopo l'avvistamento di altri due predatori nelle acque della Grande Mela. "E' terrificante, non ho mai visto una presenza così là fuori", commenta un ...Si muovono con cautela le principali borse europee in attesa dei dati sull'inflazione Usa nel pomeriggio, mentre dalla Germania e dall'Italia non si sono avute sorprese. (ANSA) ...