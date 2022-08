Uomo armato di coltello semina il panico in aeroporto, ucciso dalla polizia (Di mercoledì 10 agosto 2022) Paura all'aeroporto Charles De Gaulle a Roissy. Oggi, 10 agosto, un Uomo armato di coltello si aggirava per lo scalo internazionale nei pressi del terminal F2. E' intervenuta la polizia, che lo ha ucciso.Le forze dell'ordine... Leggi su europa.today (Di mercoledì 10 agosto 2022) Paura all'Charles De Gaulle a Roissy. Oggi, 10 agosto, undisi aggirava per lo scalo internazionale nei pressi del terminal F2. E' intervenuta la, che lo ha.Le forze dell'ordine...

