Uomini e Donne, la foto di Ida Platano dall'ospedale preoccupa i fan: "Non sto tanto bene" (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ida Platano fa preoccupare i fan. La dama del trono over di Uomini e Donne, sempre molto attiva sui social, recentemente era rimasta stranamente in silenzio, cosa che aveva allarmato i follower. E infatti nelle scorse ore il mistero è stato svelato. La Platano in una story ha fatto vedere il proprio polso avvolto nel classico braccialetto che viene dato ai pazienti in attesa di essere visitati. Sullo sfondo una stanza d'ospedale. Insomma Ida è andata in cerca di cure per un problema che però al momento non ha specificato. Per ora si è limitata a rassicurare nei limiti del possibile i fan con queste parole: "Ciao belli miei. Volevo dirvi che non sono sparita, non sto tanto bene… Passerà! Tornerò presto, un abbraccio". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

