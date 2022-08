Università IUL, iscrizioni aperte per il nuovo anno accademico (Di mercoledì 10 agosto 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – Al via le iscrizioni per l'anno accademico 2022-2023 dell'Università Telematica degli Studi IUL. L'ateneo conferma un'offerta formativa online consolidata negli anni con nuove proposte post laurea. Le novità di quest'anno riguardano le modalità di immatricolazione degli studenti che potranno scegliere se iscriversi in maniera tradizionale, in modalità part-time oppure iscriversi a due corsi diversi nello stesso anno accademico.“Il 2022-2023 si prospetta come un anno di forte crescita – dichiara Flaminio Galli, presidente dell'Università IUL – grazie ad una serie di investimenti a più livelli nell'organizzazione dell'Ateneo. Il piano di azione riguarda sia la sfera didattica, con un rafforzamento ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – Al via leper l'2022-2023 dell'Telematica degli Studi IUL. L'ateneo conferma un'offerta formativa online consolidata negli anni con nuove proposte post laurea. Le novità di quest'riguardano le modalità di immatricolazione degli studenti che potrscegliere se iscriversi in maniera tradizionale, in modalità part-time oppure iscriversi a due corsi diversi nello stesso.“Il 2022-2023 si prospetta come undi forte crescita – dichiara Flaminio Galli, presidente dell'IUL – grazie ad una serie di investimenti a più livelli nell'organizzazione dell'Ateneo. Il piano di azione riguarda sia la sfera didattica, con un rafforzamento ...

