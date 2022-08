Under 19, primo test stagionale ok per gli azzurrini: 3-0 all’Albania a Coverciano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Esordio stagionale vincente per l’Italia Under 19, che supera 3-0 l’Albania nel primo test giocato in quel di Coverciano. Decisivo il break piazzato tra il 35° e il 38° del primo tempo, quando gli azzurrini si sono prima portati in vantaggio con Kumi e hanno poi raddoppiato con Ignacchiti. In pieno controllo la squadra del ct Bollini, che ha poi trovato la rete del definitivo 3-0 nei minuti di recupero con Raimondo. “E’ stato un raduno molto importante perché essendo state anticipate le date della prima fase di qualificazione dobbiamo lavorare bene fin da subito – le parole del commissario tecnico Bollini -. Ho avuto modo di conoscere il gruppo e lo stesso vale per i ragazzi con il contesto tattico. Mi dispiace per qualche acciacco, ma siamo a inizio ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 agosto 2022) Esordiovincente per l’Italia19, che supera 3-0 l’Albania nelgiocato in quel di. Decisivo il break piazzato tra il 35° e il 38° deltempo, quando glisi sono prima portati in vantaggio con Kumi e hanno poi raddoppiato con Ignacchiti. In pieno controllo la squadra del ct Bollini, che ha poi trovato la rete del definitivo 3-0 nei minuti di recupero con Raimondo. “E’ stato un raduno molto importante perché essendo state anticipate le date della prima fase di qualificazione dobbiamo lavorare bene fin da subito – le parole del commissario tecnico Bollini -. Ho avuto modo di conoscere il gruppo e lo stesso vale per i ragazzi con il cono tattico. Mi dispiace per qualche acciacco, ma siamo a inizio ...

