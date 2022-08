Un posto al sole | anticipazioni 11 agosto 2022 | Franco scopre che

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Grandi novità animeranno il doppio appuntamento di Unaldi giovedì 11. Innanzitutto, Roberto, stando alle, spiazzerà Marina con una proposta inaspettata. L'imprenditore, in particolare, inviterà la donna a trasferirsi a Palazzo Palladini da lui, ma la Giordano sembrerà in difficoltà. Marina, infatti, reduce dalle recenti delusioni che il suo rapporto con l'ex marito le ha procurato, sarà assalita dal terrore che anche questa volta le cose possano andare male e non se la sentirà di affrettare i tempi. Intanto,farà una scoperta che lo lascerà senza parole. L'uomo, infatti, verrà a sapere che Nunzio, disperato per la partenza di Chiara, ha contattato un investigatore privato per scoprire dove si trovi adesso la ragazza. Il ragazzo, ...