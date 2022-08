Un camionista ubriaco contromano in autostrada, la follia vicino Bergamo: travolta anche la volante della polizia (Di mercoledì 10 agosto 2022) Era la notte tra il 7 e l’8 agosto quando alla polizia è arrivata la segnalazione di un camion che stava percorrendo contromano l’autostrada A35 Brescia-Bergamo-Milano. Arrivato all’altezza del Comune di Bariano, nel Bergamasco una pattuglia della Stradale è riuscita a raggiungerlo. Il conducente, però, non solo ignorava ogni segnale degli agenti ma aumentava anche la velocità. A quell’ora poche auto percorrono quel tratto di strada, e per evitare altri pericoli i poliziotti avevano telefonato alla Sala operativa chiedendo di chiudere i caselli d’ingresso. Nel frattempo, come riporta BresciaOggi, una seconda volante si era posizionata a protezione degli automobilisti che si trovavano già in coda a Chiari Est e che sono stati fatti scendere dalle proprie auto. Arrivato ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 agosto 2022) Era la notte tra il 7 e l’8 agosto quando allaè arrivata la segnalazione di un camion che stava percorrendol’A35 Brescia--Milano. Arrivato all’altezza del Comune di Bariano, nel Bergamasco una pattugliaStradale è riuscita a raggiungerlo. Il conducente, però, non solo ignorava ogni segnale degli agenti ma aumentavala velocità. A quell’ora poche auto percorrono quel tratto di strada, e per evitare altri pericoli i poliziotti avevano telefonato alla Sala operativa chiedendo di chiudere i caselli d’ingresso. Nel frattempo, come riporta BresciaOggi, una secondasi era posizionata a protezione degli automobilisti che si trovavano già in coda a Chiari Est e che sono stati fatti scendere dalle proprie auto. Arrivato ...

