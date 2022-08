Un altro domani anticipazioni dal 15 al 19 agosto 2022, Carmen sotto scorta! (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nelle puntate di Un altro domani in onda dal 15 al 19 agosto 2022 Carmen sarà nuovamente bersaglio di aggressioni e per questo costretta ad accettare di avere una guardia del corpo. Ad essere scelto per proteggere la Cruz, sarà Kiros. Intanto Cloe perde la testa per un giovane di nome Dani, conosciuto su una chat. Angel intanto vuole scaricare Alicia perchè capisce di provare ancora forti sentimenti per Ines. Gli episodi della soap opera spagnola sono trasmessi alle ore 15:40 circa su Canale 5. Tutto sulle puntate di Un altro domani dal 15 al 19 agosto 2022 Nella puntata di Un altro domani di lunedì 15 agosto 2022 Tirso e Julia sono ancora ai ferri corti e soprattutto ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nelle puntate di Unin onda dal 15 al 19sarà nuovamente bersaglio di aggressioni e per questo costretta ad accettare di avere una guardia del corpo. Ad essere scelto per proteggere la Cruz, sarà Kiros. Intanto Cloe perde la testa per un giovane di nome Dani, conosciuto su una chat. Angel intanto vuole scaricare Alicia perchè capisce di provare ancora forti sentimenti per Ines. Gli episodi della soap opera spagnola sono trasmessi alle ore 15:40 circa su Canale 5. Tutto sulle puntate di Undal 15 al 19Nella puntata di Undi lunedì 15Tirso e Julia sono ancora ai ferri corti e soprattutto ...

LucaBizzarri : @GuidoCrosetto Però questa cosa 'non faccio più politica' è un pochino paracula. La fai eccome. Pure in maniera eff… - n_nad1a : RT @Silvio600: @lauraoldmiss @janasdeomo Meritiamo sempre il nostro perdono, anche se non ce l'abbiamo fatta manco a provarci. Domani è un… - FabioMegnamix : RT @PBargagliStoffi: ?? DOMANI alle 2??0?? @fdragoni @durezzadelviver @Musso___ tornano in: CALENDA GRECA Parlerò con loro… - Biancal1Corrado : RT @LodoValentina: ...dopotutto, domani è un altro forno. - ParliamoDiNews : Un altro Domani Anticipazioni 11 agosto 2022: Per Carmen è il momento di fare una scelta! #UnaltroDomani #soap… -