Ultime Notizie – Usa, da Capitol Hill alla frode fiscale: tutte le inchieste su Trump (Di mercoledì 10 agosto 2022) Donald Trump oggi si è appellato al quinto emendamento per non rispondere alle domande della procuratrice di New York, Letitia James, che da mesi sta indagando su accuse di frode fiscale da parte della Trump Organization. La deposizione avviene 48 ore dopo la perquisizione condotta da decine di agenti dell’Fbi nella sua tenuta di Mar-a-Lago nell’ambito dell’inchiesta sulla rimozione e distruzione illegale di documenti dell’amministrazione Trump. Le vicende hanno riacceso i riflettori sulla lunga lista di inchiesta che coinvolgono l’ex presidente che accusa una magistratura politicizzata di tentare di bloccare una sua nuova candidatura. Le inchieste di New York La procuratrice afroamericana Letitia James, che Trump ha bollato come “razzista” nel post di Truth Media ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) Donaldoggi si è appellato al quinto emendamento per non rispondere alle domande della procuratrice di New York, Letitia James, che da mesi sta indagando su accuse dida parte dellaOrganization. La deposizione avviene 48 ore dopo la perquisizione condotta da decine di agenti dell’Fbi nella sua tenuta di Mar-a-Lago nell’ambito dell’inchiesta sulla rimozione e distruzione illegale di documenti dell’amministrazione. Le vicende hanno riacceso i riflettori sulla lunga lista di inchiesta che coinvolgono l’ex presidente che accusa una magistratura politicizzata di tentare di bloccare una sua nuova candidatura. Ledi New York La procuratrice afroamericana Letitia James, cheha bollato come “razzista” nel post di Truth Media ...

