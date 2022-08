Ultime Notizie – Taiwan, Cina annuncia fine esercitazioni: da ora “pattugliamenti regolari” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Pechino ha annunciato la fine delle maxi manovre militari intorno a Taiwan, aggiungendo però che di fatto non si fermerà e “organizzerà regolarmente pattugliamenti” nell’area insistendo sulla “prontezza operativa”. “Il Comando del teatro orientale dell’Esercito popolare di liberazione completa con successo le operazioni militari congiunte intorno all’isola di Taiwan”, riporta la Cgtn citando un portavoce militare, poche ore dopo la diffusione da parte di Pechino di un nuovo ‘libro bianco’ con la visione cinese della questione di Taiwan, di fatto indipendente, ma considerata “parte inalienabile” del territorio cinese. Secondo il Global Times, il Comando afferma di aver “completato con successo diverse missioni” durante le recenti esercitazioni intorno a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) Pechino hato ladelle maxi manovre militari intorno a, aggiungendo però che di fatto non si fermerà e “organizzerà regolarmente” nell’area insistendo sulla “prontezza operativa”. “Il Comando del teatro orientale dell’Esercito popolare di liberazione completa con successo le operazioni militari congiunte intorno all’isola di”, riporta la Cgtn citando un portavoce militare, poche ore dopo la diffusione da parte di Pechino di un nuovo ‘libro bianco’ con la visione cinese della questione di, di fatto indipendente, ma considerata “parte inalienabile” del territorio cinese. Secondo il Global Times, il Comando afferma di aver “completato con successo diverse missioni” durante le recentiintorno a ...

