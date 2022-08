Ultime Notizie Roma del 10-08-2022 ore 13:10 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione trattative febbrili trazione Italia viva per raggiungere un accordo nelle prossime ore dar vita a un terzo Polo attrazione per non dare troppa importanza a quello che fanno Renzi Calenda zia perché totalmente imprevedibile sia perché si tratta di due figure abile all’interno di una bella lontane dal cuore della gente dice Silvio Berlusconi il vero centro aggiunge quello che gravità intorno alla pipì è che noi rappresentiamo in Italia la promessa diretta porteremo la retribuzione degli insegnanti alla media europea e torniamo a parlare della guerra che giù in Ucraina il tuo 178a giorno nella notte le forze russe hanno bombardato la città di nikopol morti 11 CV le altre 13 persone sono rimaste ferite il conflitto ha dichiarato ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 agosto 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione trattative febbrili trazione Italia viva per raggiungere un accordo nelle prossime ore dar vita a un terzo Polo attrazione per non dare troppa importanza a quello che fanno Renzi Calenda zia perché totalmente imprevedibile sia perché si tratta di due figure abile all’interno di una bella lontane dal cuore della gente dice Silvio Berlusconi il vero centro aggiunge quello che gravità intorno alla pipì è che noi rappresentiamo in Italia la promessa diretta porteremo la retribuzione degli insegnanti alla media europea e torniamo a parlare della guerra che giù in Ucraina il tuo 178a giorno nella notte le forze russe hanno bombardato la città di nikopol morti 11 CV le altre 13 persone sono rimaste ferite il conflitto ha dichiarato ...

